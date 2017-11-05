Бойовики обстрілюють Донецьку фільтрувальну станцію – пошкоджений резервний хлоропровід

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявляє про провокативні обстріли бойовиків з метою перешкоджання проведенню ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції (ДФС).

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Як повідомляє у Facebook Українська сторона СЦКК, з боку НЗФ ОРДО другу добу поспіль продовжуються провокаційні випадки порушення режиму припинення вогню під час здійснення ремонтно-відновлювальних робіт.

Зазначається, що 3 листопада російсько-окупаційні війська обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Співробітники станції зафіксували пошкодження резервного хлоропровіду.

В СЦКК заявили, що терористи імітують обстріли з боку Збройних сил України.

«Ця бойова активність спрямована, насамперед, на обґрунтування їхніх обстрілів та дискредитацію підрозділів Збройних сил України. А також пов’язана з небажанням НЗФ ОРДО проведення планових регламентних робіт по обслуговування камери та її нормального функціонування по верифікації випадків порушення режиму припинення вогню», - сказано у повідомленні.

Разом з тим, як повідомляє комунальне підприємство «Вода Донбаса», ДФС потрапила під обстріли також вчора і сьогодні.

Зокрема, сьогодні було виявлено потрапляння боєприпасів в резервну нитку естакади хлоропровода. Сьогодні осколки пошкодили резервний хлоропровід, але існує величезна небезпека попадання в діючий. Результати витоку рідкого хлору будуть катастрофічними, йдеться в повідомленні.