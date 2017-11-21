"Борт тяжкопоранених прибув до Києва, заповнили весь госпіталь": експерт розповів про загострення на Донбасі

В останні 10 днів в зоні АТО почалися інтенсивні обстріли і провокації з боку проросійських бойовиків.

Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, передає "Обозреватель".

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"В останні 10 днів почалися інтенсивні обстріли і провокації. На фронті кількість обстрілів і втрат зростає. Минулого тижня прийшов борт хлопців, важких, з кульовими пораненнями зони АТО на Київ - заповнили весь госпіталь", - розповів він.

При цьому, на думку експерта, подібні загострення з боку Росії робляться з метою натиснути на керівництво України - для виконання політичної частини Мінських домовленостей без виконання військової частини.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у військовій частині, яка виконує завдання на Донецькому напрямку в зоні Антитерористичної операції, загинули троє українських військовослужбовців.