На Донбасі у військовій частині загинули троє українських бійців

09:58, 20 листопада 2017
Війна
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За попередньою інформацією, інцидент стався внаслідок необережного поводження з пічним обладнанням.

Иллюстрация REUTERS

У військовій частині, яка виконує завдання на Донецькому напрямку у зоні Антитерористичної операції, загинули троє українських військовослужбовців.

Як повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці у Facebook, трагедія трапилась 19 листопада.

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"19 листопада загинули троє військовослужбовців. За попередньою інформацією, це сталося внаслідок необережного поводження з пічним обладнанням. Причини і подробиці надзвичайної події з'ясовуються. На місці працює оперативна група військової служби правопорядку та представники військової прокуратури", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у штабі наголосили, що за фактом події порушено кримінальну справу, ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, делегація військових США оцінила ситуацію на Світлодарській дузі.

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Теги: #смерть військових на Донбасі#військові загинули в АТО