На Івано-Франківщині попрощалися із 21-річним бійцем АТО, який загинув від обстрілу бойовиків

На Івано-Франківщині поховали 21-річного бійця, який загинув в зоні проведення АТО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Галицькій райдержадміністрації, сьогодні, 21 листопада провели в останню путь бійця 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади 8-го батальйону Андрія Добровольського.

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«До рідної оселі Андрія в с.Тустань Галицького району віддати шану воїну прийшли його родичі, друзі, односельчани, бойові побратими, представники влади і духовенства», - зауважили в райдержадміністрації.

У місцевому храмі священики УГКЦ відслужили панахиду.

Звідти траурна процесія рушила до цвинтаря, де з військовими почестями поховали захисника України.

Довідка УНІАН. Андрій Добровольський загинув 17 листопада під час ворожого кулеметного обстрілу позицій ЗСУ на Світлодарській дузі поблизу селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Конотопі попрощалися із бійцем АТО, який ціною власного життя зупинив ворожих диверсантів.