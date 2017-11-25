Заміна Плотницькому: обезголовлена "ЛНР" отримала свого ватажка

Так звана Народний Рада затвердила в.о. ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника. Про це повідомляє один з ресурсів бойовиків.

"Народна Рада" постановляє визнати виконувачем обов'язки голови "ЛНР" Пасічника Леоніда Івановича з 25 листопада 2017 року", - сказав "голова" псевдоради.

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Як повідомлялося, 25 листопада так звана Народна Рада самопроголошеної "Луганської народної республіки" ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень ватажка псевдореспубліки Ігоря Плотницького.

24 листопада ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький написав заяву про відставку за станом здоров'я.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків "ЛНР" Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ФСБ РФ.