В СЦКК розповіли про блокування ватажками бойовиків відновлення інфраструктури Донбасу

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі заявляє, що відновленню цивільної інфраструктури на Донбасі перешкоджає керівництво окремих територій Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні Української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

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«Незважаючи на численні звернення до Російської сторони СЦКК щодо сприяння у наданні гарантій безпеки на території окремих територій Донецької та Луганської областей з метою планування та виконання ремонтно-відновлювальних робіт на критичних об’єктах цивільної інфраструктури (поблизу лінії розмежування сторін на тимчасово непідконтрольній уряду України території), керівництво ОРДО систематично блокує вирішення зазначених питань», - наголошується у повідомленні.

Так, у листопаді 2017 року до СЦКК надійшла заявка від регіональної філії «Донецька залізниця» для отримання гарантій безпеки і дотримання режиму припинення вогню під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт у третій декаді листопада поточного року.

«Після підтвердження необхідних гарантій спеціалісти підприємства-замовника розпочали виконання нагальних ремонтно-відновлювальних робіт. Але Російська сторона СЦКК без пояснення причин 26 листопада 2017 року проінформувала Українську сторону СЦКК, що запланованих робіт на зазначеному об’єкті не буде. Таким чином, керівництво ОРДО в черговий раз підтверджують своє ігнорування інтересів цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення, нехтування Мінськими домовленостями та прагнення подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі, незацікавленість у забезпеченні екологічної безпеки регіону», - підкреслили в штабі.

«Українська сторона СЦКК в черговий раз закликає російську сторону СЦКК вжити всіх можливих заходів для узгодження з керівництвом ОРДО відповідних письмових гарантій безпеки та дотримання ритмічної роботи під час проведення заходів щодо відновлення цивільної інфраструктури Донбасу», - додали її представники.