СЦКК очікує на збільшення потоку цивільних з окупованих територій через ситуацію в "ЛНР"

Подальша ескалація напруженості в окупованих районах Луганщини може призвести до значного погіршення гуманітарної ситуації та збільшення потоку цивільного населення на територію підконтрольну уряду України.

Про це йдеться в повідомленні Української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

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«Враховуючи неготовність представників ОРЛО до відкриття КПВВ «Золоте» та критичний стан мостового переходу на КПВВ «Станиця Луганська» очікується можливе збільшення навантаження на КПВВ «Майорськ» та інші КПВВ ОРДО», – зазначили в СЦКК.

Українська сторона СЦКК закликала російську сторону СЦКК та СММ ОБСЄ вжити всі можливі заходи для забезпечення вільного та своєчасного пересування цивільного населення та уникнення провокацій.

Як повідомляв УНІАН, за даними члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську виник конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, а до протистояння було долучено бойовиків ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Разом з тим міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у Луганську відбуваються розбірки не тільки між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.