У Порошенка розповіли про плани переведення військових частин на нову систему харчування

У наступному році 89 військових частин планується перевести на нову систему харчування. Про таке в ефірі "5 каналу" заявив радник Президента та міністра оборони Юрій Бірюков.

"На наступний рік планується 89 частин переводити на нову систему харчування. Це будуть всі частини ДШВ, мотопіхотні, мотострілецькі і танкові", – сказав він.

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Крім того, радник міністра оборони відзначив, що цьогоріч українським військовим із запасом вистачає зимової форми.

"На сьогодні все є з великим запасом. Це перший рік, коли ми були готові до зими ще в середині серпня місяця. В цьому році було правильно зроблено планування, в цьому році не було жодних перетрубацій в стосунках всередині Міністерства оборони, тендерні комітети, департаменти держзакупівель. Цього року все відбувалося в абсолютно плановому режимі – в такому, якому воно повинно відбуватися", – наголосив Бірюков.