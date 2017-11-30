Безпілотник та мінометні обстріли: на Донбасі за добу бойовики 18 раз порушили перемир'я

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Ворог провів сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

"На Луганському напрямку найгарячіше було на Світлодарській дузі. Тут противник неодноразово, з невеликими перервами, вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів, зенітних установок та озброєння БМП по захисниках Луганського, а зі стрілецької зброї – поблизу Новолуганського. Декілька мін калібру 82-мм окупанти випустили поряд з Новотошківським, з гранатометів обстрілювали опорні пункти неподалік Троїцького і Новозванівки, зі стрілецької зброї турбували оборонців Станиці Луганської", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Донбасі від кулі снайпера загинув український розвідник

Також, на Донецькому напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили околиці Авдіївки, а з легкого піхотного озброєння загарбники провокували українських воїнів на підступах до Красногорівки.

"У районі населених пунктів Зайцеве, Травневе і Гладосове зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями. Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав", - підсумували у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики обстріляли пункт пропуску "Майорськ".