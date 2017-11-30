В окупованій Горлівці ходять чутки про майбутню "здачу міста" українській армії – ІС

В окупованій Горлівці як серед місцевого населення, так і бойовиків «3-й омсбр» циркулюють чутки, що «місто будуть здавати ЗСУ».

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Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Відзначається, що так зване «МДБ ДНР» здійснює заходи щодо виявлення «панікерів і розповсюджувачів чуток», однак на даний момент – без особливих результатів.

За інформацією ІС, напередодні перевороту в «ЛНР» серед місцевих бойовиків поширювалися чутки про майбутній нібито «наступ українських військ».

Членам НЗФ повідомляли, що «найближчим часом укропи спробують взяти позиції біля пам'ятника князю Ігорю (панівна висота на північний схід від Луганська), а їм будуть допомагати якісь «змовники» з числа місцевих громадян».