Бойовиків "ЛНР" лякають наступом ЗСУ за підтримки "змовників" – ІС

У Луганську серед бойовиків розпускають чутки про майбутній нібито "наступ українських військ".

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зокрема, самі окупанти говорять про те, що «найближчим часом укропи спробують взяти позиції біля пам'ятника князю Ігорю (панівна висота на північний схід від Луганська), а їм будуть допомагати якісь «змовники» з числа місцевих громадян».

«Між тим, для такого гіпотетичного «наступу» ЗСУ необхідно форсувати річку Сіверський Донець, а від Станиці Луганської, звідки планується міфічна «атака», відведені важкі озброєння. Втім, орків-пліткарів ці обставини зовсім не бентежать», – зазначили в ІС.