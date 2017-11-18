Бойовиків "ЛНР" лякають наступом ЗСУ за підтримки "змовників" – ІС
Серед членів НЗФ "ЛНР" поширюють чутки про майбутній наступ української армії, незважаючи на їхню нелогічність.
У Луганську серед бойовиків розпускають чутки про майбутній нібито "наступ українських військ".
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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зокрема, самі окупанти говорять про те, що «найближчим часом укропи спробують взяти позиції біля пам'ятника князю Ігорю (панівна висота на північний схід від Луганська), а їм будуть допомагати якісь «змовники» з числа місцевих громадян».
«Між тим, для такого гіпотетичного «наступу» ЗСУ необхідно форсувати річку Сіверський Донець, а від Станиці Луганської, звідки планується міфічна «атака», відведені важкі озброєння. Втім, орків-пліткарів ці обставини зовсім не бентежать», – зазначили в ІС.