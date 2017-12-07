Доба в АТО: 27 ворожих обстрілів, бойовики використовують танки та міномети

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів і танки. Загалом, за минулу добу, зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Унаслідок обстрілів жоден український захисник не постраждав, пише прес-центр АТО в Facebook.

"На Луганському напрямку загарбники активізувалися у темну пору доби. Якщо удень було зафіксовано єдиний обстріл наших позицій зі 120-мм мінометів у районі Новолуганського, то увечері ворог неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонних укріпленнях біля Луганського. Із гранатометів противник обстріляв оборонців Травневого і Новоолександрівки, а з легкого піхотного озброєння – захисників Лобачевого і Станиці Луганської", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку за світлої пори доби найгарячіше було на Приазов’ї. Тут окупанти з мінометів різних типів та зброї менших калібрів неодноразово обстрілювали низку населених пунктів на підступах до Маріуполя, зокрема Водяне і Старогнатівку. По оборонцях Широкиного, окрім того, стріляв танк.

"З гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по наших позиціях у районі Гнутового. Увечері епіцентр протистояння від Азовського моря змістився до передмістя Авдіївки. Захисників цього прифронтового міста агресор неодноразово обстрілював із усього наявного арсеналу піхотного озброєння та мінометів", - додали у відомстві.

Раніше стало відомо, що бойовики застосували фосфорну міну при обстрілі Новоселівки.