Пункт пропуску "Станиця Луганська" відновив роботу

У Державній прикордонній службі повідомили про відновлення роботи КПВВ "Станиця Луганська", який був закритий на 2 дні через ремонт мосту. Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Зараз в 8:00 відкривається КПВВ. Першочергові роботи зроблені, ми готові до відновлення руху. Будемо сподіватися, що і та сторона також відновить рух, щоб не повторювалася історія з КПВВ "Золоте", коли ми очікували відновлення руху, але російсько-терористичні війська відмовилися черговий раз пропускати автомобілі і громадян в даному напрямку", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, закриття пункту пропуску було пов'язано з ремонтом мостового переходу, який знаходиться за КПВВ в напрямку непідконтрольної території.