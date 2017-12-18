Позиції "Грузинського легіону" на Донбасі накрили артилерією - багато поранених

Бойовики завдали потужного удару по позиціях "Грузинського легіону" на Світлодарській дузі.

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповів екс-прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава.

"У "Грузинського легіону" 8 поранених і контужених. Хлопці потрапили під обстріл", - йдеться у його повідомленні.

Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив і командир формування Мамука Мамулашвілі: "На жаль, сьогодні у нас 8 поранених".

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу бойовики 14 разів обстріляли позиції Збройних сил України, внаслідок чого загинули троє українських військових.