Позиції "Грузинського легіону" на Донбасі накрили артилерією - багато поранених
13:30, 18 грудня 2017Війна
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Унаслідок артобстрілу вісім бійців поранені і контужені.
Ілюстрація REUTERS
Бойовики завдали потужного удару по позиціях "Грузинського легіону" на Світлодарській дузі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook розповів екс-прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава.
"У "Грузинського легіону" 8 поранених і контужених. Хлопці потрапили під обстріл", - йдеться у його повідомленні.
Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив і командир формування Мамука Мамулашвілі: "На жаль, сьогодні у нас 8 поранених".
Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу бойовики 14 разів обстріляли позиції Збройних сил України, внаслідок чого загинули троє українських військових.
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