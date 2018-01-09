Один із поранених вчора у зоні АТО українських військових перебуває у тяжкому стані - Мотузяник

Один із поранених вчора у зоні проведення антитерористичної операції українських військовослужбовців перебуває у тяжкому стані.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«В результаті ворожих обстрілів не загинув жоден український військовослужбовець. Проте неподалік Світлодарська та Новотроїцького зазнали поранень троє українських воїнів. Один із них перебуває у доволі тяжкому стані. Поранених було доставлено до військових госпіталів та надано медичну допомогу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-терористичні війська 6 разів порушили режим тиші, внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох українських бійців.