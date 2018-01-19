На Черкащині загиблого в АТО героя "Гайдамаку" зустріли на колінах (відео)

На колінах зустріли у місті Сміла на Черкащині загиблого героя Михайла Димитрова із позивним "Гайдамака".

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Мінометник на війні був із перших днів, останнім часом воював поблизу Авдіївки. Там і загинув разом із побратимом Андрієм Вітвіцьким, вони підірвалися на розтяжці.

Як повідомляв штаб АТО, під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку внаслідок підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої дістали несумісні з життям поранення двоє військовослужбовців ЗСУ, ще п’ятеро зазнали бойових травмувань.