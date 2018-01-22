Бойовики обстріляли непідконтрольний Україні Докучаївськ
За непідтвердженими даними, постраждали цивільні.
Бойовики обстріляли із важкого озброєння місто Докучаївськ, розташоване на непідконтрольній Україні території.
За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу постраждали цивільні особи, повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
Читайте такожУ сірій зоні внаслідок обстрілу бойовиками автобусу з пасажирами загинув цивільний
"Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли із важкого озброєння, ймовірно з 82-мм мінометів, непідконтрольне українській владі місто Докучаївськ. За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення. Наші військовослужбовці, які виконують завдання поблизу населеного пункту Новотроїцьке, помітили, що під час обстрілу українських позицій з мінометів 82-го калібру бойовики вели вогонь як у бік опорних пунктів сил АТО біля Новотроїцького, так і в бік ними ж захопленого Докучаївська", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у штабі, таким чином бойовики в чергове створюють умови для обвинувачення українських військових у обстрілах мирних прифронтових населених пунктів.
Як повідомляв УНІАН, з початку доби в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув один військовослужбовець Збройних сил України.