Бойовики обстріляли непідконтрольний Україні Докучаївськ

Бойовики обстріляли із важкого озброєння місто Докучаївськ, розташоване на непідконтрольній Україні території.

За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу постраждали цивільні особи, повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

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"Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли із важкого озброєння, ймовірно з 82-мм мінометів, непідконтрольне українській владі місто Докучаївськ. За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення. Наші військовослужбовці, які виконують завдання поблизу населеного пункту Новотроїцьке, помітили, що під час обстрілу українських позицій з мінометів 82-го калібру бойовики вели вогонь як у бік опорних пунктів сил АТО біля Новотроїцького, так і в бік ними ж захопленого Докучаївська", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у штабі, таким чином бойовики в чергове створюють умови для обвинувачення українських військових у обстрілах мирних прифронтових населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, з початку доби в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув один військовослужбовець Збройних сил України.