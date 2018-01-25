У "ДНР" вперше з 2015 року спостерігається пропагандистський підйом для "призову" в "армію" – ІС

В окупованих районах Донецької області з початку нового 2018 року почалася чергова хвиля "призову" на службу в незаконних збройних формуваннях.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», населення не виявляє ентузіазму щодо служби в лавах російських окупаційних військ, тому було значно посилено пропагандистський вплив.

"Такого пропагандистського підйому, з яким звуть громадян призовного віку встати на захист "батьківщини", не спостерігалося з 2015 року", - йдеться в повідомленні.

"Призовників" намагаються мотивувати, обіцяючи оплату у вигляді 15 тис. російських рублів рядовому складу та до 100 тис. "офіцерам".

Заклики стати бойовиком звучать з бігбордів, рупорів на вулицях і гучномовців у громадському транспорті, а також адресуються телеглядачам місцевого TV.

"Це мало впливає на настрій населення: люди не поспішають у ряди терористів, а наймоторніші батьки відправляють синів на підконтрольну Україні територію", - підкресили в ІС.