Троє дітей поранені внаслідок вибуху на Донеччині

Страшна подія трапилася напередодні ввечері, близько 21-ї години.

Троє дітей 14, 9 та 3 років дістали поранення внаслідок вибуху невідомого поки що предмету.Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Павло Жебрівський на своїй сторінці у соцмережі.

Читайте такожУ Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиків зруйновано будинок – керівник ВЦАЗа його словами, страшна подія трапилася учора ввечері, близько 21-ї години, у Красногорівці. Двоє молодших дітей знайшли на вулиці невідомий предмет і гралися з ним, старша дівчина сиділа спиною до малечі.

«Як доповіла мені заступниця голови Мар`їнської РДА Тетяна Збуцька, коли предмет вибухнув, старша дівчинка відбулася відносно легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки. Малеча ж дістала важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці, найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці та також пошкодило внутрішні органи», - написав Жебрівський.

Він повідомив, що зараз усі троє дітей перебувають у лікарні. Вони забезпечені усім необхідним лікуванням. Менші діти потребують спеціалізованої допомоги дитячого хірурга – відповідний фахівець прибув з Дніпра.

«Дав доручення правоохоронцям якнайшвидше розібратися у причинах трагедії та вжити заходів, щоб у подальшому убезпечити дітей від подібних випадків», - додав голова Донецької ВЦА.