Їх сумарний ракетний залп становить не менш, як 28 ракет.

У Чорному морі зараз знаходяться 4 російських кораблі з крилатими ракетами "Калібр".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, інформуючи про ситуацію у Чорноморській та Азовській операційних зонах.

"Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо нанесення ракетних ударів, ізоляції морського узбережжя нашої держави, а також ведуть розвідку", - зазначив речник.

"На виконання завдань в Чорному морі перебувають 4 носія ракет типу "Калібр". Їх сумарний ракетний залп наразі становить не менш, як 28 ракет", - додав Мотузяник.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі російські ракетні та десантні кораблі відійшли майже на 200 кілометрів від берегів. При цьому наголошується, що блокування судноплавства та загроза ракетних ударів зберігаються.

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