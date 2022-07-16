На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія направляє 70% своїх ракетних ударів по цивільній інфраструктурі.
Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону.
За словами спікера тільки 30% ракетних ударів припадають на військові об'єкти.
"Росіяни кажуть, що вражають військові об'єкти. За статистикою, тільки 30% ударів припадають на військові об'єкти, інші 70% росіяни свідомо б'ють по мирних містах", — заявив він.
Війна в Україні: актуальні дані
Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Проте ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.
Загарбники здійснили кілька безуспішних спроб поліпшити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка - спірне, Миронівка - Вуглегірська ТЕС і Відродження – Вершина.
За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.
У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.
Рано вранці 16 липня ворог вдарив по Одесі.
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