Тільки 30% ракетних ударів припадають на військові об'єкти.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія направляє 70% своїх ракетних ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону.

За словами спікера тільки 30% ракетних ударів припадають на військові об'єкти.

"Росіяни кажуть, що вражають військові об'єкти. За статистикою, тільки 30% ударів припадають на військові об'єкти, інші 70% росіяни свідомо б'ють по мирних містах", — заявив він.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Проте ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.

Загарбники здійснили кілька безуспішних спроб поліпшити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка - спірне, Миронівка - Вуглегірська ТЕС і Відродження – Вершина.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.

Рано вранці 16 липня ворог вдарив по Одесі.

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