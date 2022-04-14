Рашисти спонукають мирних жителів одягати білу стрічку, яка є ворожим символом.

Окупанти фактично перетворюють Маріуполь на гетто для українців по кальці нацистів у Львові та Польщі. Цивільних спонукають надягати білу стрічку – хочуть зробити людей "приманкою" для ЗСУ.

Про це у себе в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти спонукають маріупольців вдягати білу стрічку як позначку "свій". Фактично, таким чином росіяни ще раз використовують цивільне населення для "приманки" для снайперів та воїнів нашого війська. Оскільки саме така позначка використовується російською армією і може бути помилково прийнята нашими за реального ворога. Цинізм у всьому", – розповідає Андрющенко.

За його словами, крім того, стала поступати інформація про запровадження окупантами окремих пропусків – дозволів на пересування містом. Але дають їх тільки за умови, якщо людина буде носити білу стрічку.

"В купі зі спеціальними позначками "свій" все це нагадує реальну сегрегацію та перетворення Маріуполя на реальне гетто для українців за калькою нацистів у Львові та Польщі. Вже навіть не дивує", – підкреслили він.

Про найнебезпечніші ділянки заблокованого міста

У Лівобережному районі від парку "Веселка" починається зона небезпеки. У районі площі Перемоги та бульвару Меотиди – зона прямих бойових зіткнень, водночас працюють снайпери.

Приморський район в районі порту, як і раніше, залишається "найгарячішою зоною боїв". Від пляжу Піщаний до Стрілки йдуть обстріли реактивною артилерією і бомбардування з літаків. Центральний район безпечний лише в зоні 23-17 мікрорайонів, все інше зона перманентних вуличних боїв.

Як повідомляв УНІАН, біля Маріуполя перебувають понад 10 тис російських солдатів, які намагаються захопити місто. Українські бійці продовжують захищати місто.

Вас також можуть зацікавити новини: