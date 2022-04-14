Президент нагадав, що у звільненій Бучі вже знайшли сотні загиблих, у тому числі мирних мешканців, із пострілами в голову та зв’язаними за спиною руками.

Президент України Володимир Зеленський заявив про звуження можливості для мирних перемовин з Росією після звірств у Бучі, Бородянці та Маріуполі.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC.

На думку Зеленського, в Маріуполі могли бути вбиті десятки тисяч людей.

"Ми також маємо інформацію, що окрім тих десятків тисяч загиблих багато хто зник безвісти... Ми знаємо, що їм замінили документи, видали російські паспорти і вивезли вглиб Росії - кого в табори, кого в інші міста. Ніхто не знає, що відбувається з цими людьми. Ніхто не знає, скільки було вбито", - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що вчинені російськими окупантами звірства у Маріуполі, Бучі та Бородянці, ще більше звузили можливість мирних переговорів з росіянами.

Він нагадав, що у звільненій Бучі вже знайшли сотні загиблих, у тому числі мирних мешканців, із пострілами в голову та зв’язаними за спиною руками.

Також відомо про випадки зґвалтувань окупантами мирних громадян.

За словами Зеленського, ситуація у Бучі закриває можливості для мирних перемовин.

"Це не про мене, це про Росію. У них не буде більше шансів поговорити з нами", - підкреслив президент.

Він сказав, що "відчув весь спектр емоцій", коли відвідав Бучу минулого тижня, але завершив день "нічим, крім ненависті до російських військових".

Президент України наголосив, що президент РФ Володимир Путін та решта російської армії "зверху донизу" - це воєнні злочинці.

Нагадаємо, у Кремлі по-новому висловилися про особисту зустріч Зеленського та Путіна.

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