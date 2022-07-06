Аналітики вказали, що і через 4 місяці після початку війни Кремль зберігає свою мету, включаючи зміну політичного режиму та територіальну експансію далеко за межі Донбасу.

Метою російської війни проти України є знищення її суверенітету і зміна політичної влади.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляє інститут, цілями вторгення Росії в Україну залишаються зміна режиму в Києві та усунення суверенітету української держави.

Аналітики вказали, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента РФ Владіміра Путіна у так званій "операції" в Україні, припустивши, що Кремль зберігає свою мету, включаючи зміну режиму та територіальну експансію далеко за межі Донбасу.

В зв'язку з цим ISW зазначили, що російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська, намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська. Аналітики припустили, що окупанти намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.

Крім того, в ISW зазначили, що російська влада проводить посилені заходи з призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрати живої сили.

Аналітики вказали, що Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в ISW заявили, що відведення українських військ до Сіверська Донецької області дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення російськими окупаційними військами.

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