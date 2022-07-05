Міністерство закордонних справ України відреагувало на демонстрацію росіянами прапора створеного Кремлем терористичного угрупування "ЛНР" у космосі.

Міністерство закордонних справ України закликає виключити Російську Федерацію з усіх міжнародних космічних програм.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка у мікроблозі Twitter.

Речник відреагував на демонстрацію росіянами прапора створеного Кремлем терористичного угрупування "ЛНР" у космосі.

"Показ російськими космонавтами на Міжнародній космічній станції прапора, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі і перетворюють цілі українські міста у попіл. Росія експортує свої варварство навіть у космос - зону миру. Її потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм", - наголосив Ніколенко.

Раніше глава Роскосмосу Дмитро Рогозін вибухнув погрозами про ядерні удари по Швеції і Фінляндії через вступ до НАТО.

Також були оприлюднені кадри з космосу, на яких видно повне місячне затемнення.

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