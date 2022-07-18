Антон Кольцов раніше обіймав пост першого віце-губернатора Вологодської області РФ.

Так званий "уряд" окупованої Запорізької області очолив Антон Кольцов, який раніше обіймав посаду першого віце-губернатора Вологодської області Російської Федерації.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости".

"Уряд" Запорізької області очолив Антон Кольцов, який раніше обіймав посаду першого віце-губернатора Вологодської області", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбницькі війська почали окупувати Запорізьку область з початку повномасштабної війни.

В даний час під окупацією залишаються, зокрема, міста Бердянськ, Мелітополь та Енергодар.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські загарбники видали "наказ" про депортацію мешканців за проукраїнську позицію. Він порівняв такі дії з депортацією кримських татар з Криму.

Нагадаємо, що раніше голова Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін розповів про ситуацію на захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції.

За його словами, загарбники завозять туди свою техніку, у тому числі ракетні комплекси, з яких відбуваються обстріли іншого боку Дніпра, території Нікополя.

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