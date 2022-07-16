Всього в колоні близько 100 одиниць техніки, в тому числі БТРи і плаваючі бронемашини для транспортування повітряно-десантних військ.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про рух через Маріуполь великої колони військової техніки в бік Запорізької області.

Про це Андрющенко повідомив в Telegram.

У колоні близько 100 одиниць техніки, в тому числі БТРи та плаваючі бронемашини для транспортування повітряно-десантних військ.

"Через місто (пройшла - УНІАН) велика колона військової техніки - до 100 одиниць - у бік Запорізької області. У колоні на тягачах помічені БМД-4, які частина людей прийняли за танки. Також велика кількість БТРів", - зазначив він.

Крім того, за інформацією Андрющенка, по прикордонних із Запорізькою областю селах Нікольського і Мангушського районів оселилася велика кількість російських солдатів, яких завезли КамАЗами.

"Розселяються переважно в приміщеннях шкіл. Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом", - написав Андрющенко.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Однак ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.

Загарбники здійснили кілька безуспішних спроб поліпшити своє тактичне становище.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.

Рано вранці 16 липня ворог вдарив по Одесі.

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