Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про рух через Маріуполь великої колони військової техніки в бік Запорізької області.
Про це Андрющенко повідомив в Telegram.
У колоні близько 100 одиниць техніки, в тому числі БТРи та плаваючі бронемашини для транспортування повітряно-десантних військ.
"Через місто (пройшла - УНІАН) велика колона військової техніки - до 100 одиниць - у бік Запорізької області. У колоні на тягачах помічені БМД-4, які частина людей прийняли за танки. Також велика кількість БТРів", - зазначив він.
Крім того, за інформацією Андрющенка, по прикордонних із Запорізькою областю селах Нікольського і Мангушського районів оселилася велика кількість російських солдатів, яких завезли КамАЗами.
"Розселяються переважно в приміщеннях шкіл. Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом", - написав Андрющенко.
Війна в Україні: актуальні дані
Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Однак ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.
Загарбники здійснили кілька безуспішних спроб поліпшити своє тактичне становище.
За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.
У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.
Рано вранці 16 липня ворог вдарив по Одесі.
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