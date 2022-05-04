За його словами, ця інформація потребує уточнень.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував повідомлення про те, що російські окупанти нібито прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

В ефірі 24 каналу Арестович заявив, що наразі достеменно невідомо про стан справ й інформація потребує уточнень.

"По-перше, дуже багато вкидів. По-друге, дуже багато емоцій. Тобто незрозуміло, хто що сказав, а потім підхопили й понесли. Дочекаймося офіційних повідомлень, бо вони багато разів перевірені. Міноборони дуже детально все перевіряє, щоб не вводити людей в оману", - сказав він.

Раніше сьогодні мер Маріуполя Вадим Бойченко частково підтвердив інформацію ЗМІ про прорив окупантів на "Азовсталь". У прямому ефірі національного телемарафону він дав наступний коментар: "Сьогодні йдуть важкі бої на території фортеці нашої, "Азовсталь". Наші хлопці боронять цю фортецю, але дуже важко, тому що працюють по цій фортеці з важкої артилерії, працюють танками, працює авіація, кораблі підійшли і теж гасять по цій фортеці".

Новий штурм "Азовсталі": що відомо

Минулого тижня українській стороні спільно з ООН і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вдалося організувати евакуацію мирних громадян, які перебували в бомбосховищах на території заводу. Загалом вдалося вивезти понад сто осіб. Вони вже прибули до Запоріжжя, але ще кілька сотень громадян залишаються у бункерах на "Азовсталі".

Російські окупанти почали штурм заводу вчора, 3 травня. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і задіяв величезну кількість піхоти. Українські захисники пообіцяли зробити все можливе, щоб відбити атаку. Однак з тих пір вони не виходили на зв'язок.