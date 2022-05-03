"Азов" закликає негайно евакуювати цивільних та обіцяє зробити все можливе для відбиття атаки.

Окупанти продовжують штурм "Азовсталі" у Маріуполі, використовуючи ствольну та корабельну артилерію, скидаючи надважкі авіаційні бомби.

Про це у відеозверненні повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар-Калина.

Внаслідок дій загарбників на території "Азовсталі" загинули двоє цивільних жінок. Ще близько десяти людей отримали поранення різного ступеня. Наразі росіяни продовжують агресивно атакувати завод.

"Станом на цю хвилину триває потужний штурм території заводу "Азовсталь" за підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти. Ми зробимо все можливе, щоб відбити цей штурм, але закликаємо вжити негайних заходів щодо евакуації цивільних, які знаходяться на території заводу, та доставлення їх у Запоріжжя та на підконтрольну Україні територію. Маріуполь - це Україна", - заявив Калина.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня розпочалась евакуація цивільних осіб з маріупольського заводу "Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали у Запоріжжя.

За даними міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести понад 100 цивільних людей.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 2 травня заявила, що на "Азовсталі" ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи.

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