Україна отримає американські ракетні системи залпового вогню MLRS великої дальності дії. Ця зброя може кардинально змінити хід війни.
Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович в інтерв'ю 24 каналу.
MLRS - дуже потужний комплекс, зауважує він. Крім того, це дуже точна зброя, чого не скажеш про російські "Урагани" та "Смерчі".
Арестович зазначив, що головне завдання MLRS – це контрбатарейна боротьба. Комплекс працює на придушення або знищення вогневих засобів артилерії противника, розташованих також на закритих вогневих позиціях з метою завоювання вогневої переваги. Тобто, MLRS вдарить по російській артилерії та системах залпового вогню, як тільки їх викотять на позиції.
"Отже, вони не зможуть більше накопичувати ресурси та кидати їх в бій. Ця зброя дійсно здатна кардинально змінити правила гри на головних ділянках фронту", – наголосив Арестович.
Раніше стало відомо, що влада США офіційно підтвердила новий пакет безпекової допомоги для української держави обсягом 700 млн доларів. Він включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS.