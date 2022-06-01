Ця зброя дуже точна, чого не скажеш про російські "Урагани" та "Смерчі", зауважив він.

Україна отримає американські ракетні системи залпового вогню MLRS великої дальності дії. Ця зброя може кардинально змінити хід війни.

Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович в інтерв'ю 24 каналу.

MLRS - дуже потужний комплекс, зауважує він. Крім того, це дуже точна зброя, чого не скажеш про російські "Урагани" та "Смерчі".

Арестович зазначив, що головне завдання MLRS – це контрбатарейна боротьба. Комплекс працює на придушення або знищення вогневих засобів артилерії противника, розташованих також на закритих вогневих позиціях з метою завоювання вогневої переваги. Тобто, MLRS вдарить по російській артилерії та системах залпового вогню, як тільки їх викотять на позиції.

"Отже, вони не зможуть більше накопичувати ресурси та кидати їх в бій. Ця зброя дійсно здатна кардинально змінити правила гри на головних ділянках фронту", – наголосив Арестович.

Раніше стало відомо, що влада США офіційно підтвердила новий пакет безпекової допомоги для української держави обсягом 700 млн доларів. Він включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Вас також можуть зацікавити новини: