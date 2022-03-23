Українські військові знищили боєкомплект до РСЗВ "Смерч", які обстрілювали Миколаїв.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про 9-ту серію серіалу "Чорнобаївка".

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні вночі їх накривали з невеликими перервами години три. Чергові РСЗВ "Смерч", які били по Миколаєву, сьогодні мовчали. Ймовірно, ця партія замовкла назавжди. Боєкомплект до них знищений, було яскраво", - повідомив Арестович.

При цьому він пожартував, що завдяки значним запасам цього боєкомплекту "концерт був з прекрасним підсвічуванням і безліччю загорянь".

"Самої техніки на аеродромі набагато менше, ніж раніше, але і те що було - значною мірою порубано від розривів боєприпасів. Цілком можна стверджувати про успішний вихід чергової, 9-ї серії серіалу "Чорнобаївка"", - написав Арестович.

Як повідомлялося, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Він вже 8 разів ставав мішенню українських військових. Раніше УНІАН вже з'ясовував, чим вражає легендарне село-мем Чорнобаївка, яке чекає на російських "туристів":

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