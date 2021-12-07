Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу Олексій Арестович каже про існування "умовного штабу", який оцінює ризики для України.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
За його словами, необхідно розуміти ризики для України через загрозу нападу Росії.
"Я вважаю, що опозиція і ті люди, які нас дуже не люблять всередині українського політикуму, перед обличчям 120-тисячної російської армії, яка мандрує нашими кордонами та загрожує, стримано віднесуться до можливості або необхідності "пошатать" владу з середини", - сказав Арестович.
Читайте такожУ Запоріжжі встановили "бойовий" Залізний трон зі Сходу (відео)Він додав, що, якщо хочеш зруйнувати будинок, то його треба руйнувати і з середини, і ззовні.
"Ці ризики беруться до уваги, є певна стратегія, яка розробляється по кожному пакету - від енергетичного до можливого протистояння з деякими фінансово-промисловими групами. Можна сказати, що створений навіть певний штаб такий, який займається цими речами й відстежує це в режимі реального часу і намагається спрогнозувати можливі ризики зовнішньополітичні й внутрішньополітичні", - повідомив Арестович.
Він відзначив, що "це умовний штаб, це в головах, скоріш за все".
За його словами, коли опозиція "нас нищівним чином критикує - це все-таки не праця на Росію, або коли люди приходять на протест під офіс президента - це також не праця на Росію, але це може стати працею на Росію поза волею цих людей - і опозиції, і вулиці".
За його словами, "треба стримуватися" від радикальних дій і вести діалог.
Ситуація на кордоні і можлива агресія РФ
11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.
У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".
На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.
При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.
Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.
Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.
4 грудня Західні розвідники поділилися варіантами дій Росії, якщо Кремль все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.