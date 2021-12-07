Він уточнює, що цей штаб "в головах".

Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу Олексій Арестович каже про існування "умовного штабу", який оцінює ризики для України.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, необхідно розуміти ризики для України через загрозу нападу Росії.

"Я вважаю, що опозиція і ті люди, які нас дуже не люблять всередині українського політикуму, перед обличчям 120-тисячної російської армії, яка мандрує нашими кордонами та загрожує, стримано віднесуться до можливості або необхідності "пошатать" владу з середини", - сказав Арестович.

Читайте такожУ Запоріжжі встановили "бойовий" Залізний трон зі Сходу (відео)Він додав, що, якщо хочеш зруйнувати будинок, то його треба руйнувати і з середини, і ззовні.

"Ці ризики беруться до уваги, є певна стратегія, яка розробляється по кожному пакету - від енергетичного до можливого протистояння з деякими фінансово-промисловими групами. Можна сказати, що створений навіть певний штаб такий, який займається цими речами й відстежує це в режимі реального часу і намагається спрогнозувати можливі ризики зовнішньополітичні й внутрішньополітичні", - повідомив Арестович.

Він відзначив, що "це умовний штаб, це в головах, скоріш за все".

За його словами, коли опозиція "нас нищівним чином критикує - це все-таки не праця на Росію, або коли люди приходять на протест під офіс президента - це також не праця на Росію, але це може стати працею на Росію поза волею цих людей - і опозиції, і вулиці".

За його словами, "треба стримуватися" від радикальних дій і вести діалог.

Ситуація на кордоні і можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

4 грудня Західні розвідники поділилися варіантами дій Росії, якщо Кремль все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Автор: Надя Пришляк