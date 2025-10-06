Президент наголосив, що Україна не хоче цього робити, але змушена.

Пересічні росіяни мають відчути дискомфорт через війну проти України, щоб почати ставити запитання своїй владі. Як передає кореспондент УНІАН, так президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про вибухи на енергооб'єктах у російському місті Бєлгород, де почалися проблеми зі світлом.

Зокрема, у президента України запитали, чи може він підтвердити атаку на енергетичні об’єкті в місті Бєлгород на російській території.

"Руські" навіть не розуміють ціну усіх цих блекаутів, темних ночей, всіх викликів, які відчувають громадяни України, і проходять в часи цієї війни. І тут питання навіть не до їх моралі, якої немає, а питання до фізичного відчуття. Україна не вбиває цивільне населення, не полює за цивільним населенням ворога, абсолютно. Але вони повинні розуміти ціну цьому", - відзначив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, він вважає справедливим, шо Україна відповідає і б’є по військовим об’єктам на території РФ, а також по енергетичним об’єктам, завдяки яким Росія "продає свої енергоресурси, а потім використовує ці гроші виключно на війну".

"Тому, я вважаю, що Україна робить абсолютно справедливі кроки. Ми б із задоволенням цього не робили. Ми б з задоволенням хотіли би, щоби не було війни, але "руські" цього не хочуть, поки що. І тому, цю війну може зупинити тільки тиск. Тиск багатовекторний", - наголосив Зеленський.

Водночас, на переконання президента України, на сьогодні тиску від країн Заходу не вистачає.

"І єдності у цьому тиску, я вважаю, також не вистачає. Більше тиску від Сполучених Штатів, більше тиску від Європи, і глобального півдня ми навіть, поки що, навіть не відчуваємо. Їх тиску на Росії, щоб вони зупинились", - сказав Зеленський.

Ще одним вектором глава держави назвав суспільство в РФ.

"Вони вбивають нас. Їм не може бути комфортно. А коли їм не буде комфортно – вони почнуть ставити запитання до свого керівництва. Поки що так", - сказав Зеленський.

Блекаути в Бєлгороді

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня президент Зеленський заявив, що Україна не буде мовчки сидіти в темряві через російські удари по українській енергетиці.

Після чергового масованого нальоту російських дронів і ракет, зокрема і по об'єктах української енергетики, 28 вересня по головній ТЕЦ міста Бєлгороді прилетіои ракети, і в місті стався блекаут.

Напередодні ситуація повторилася: спочатку масований російський удар по Україні, а трохи згодом - блекаут у Бєлгороді.

