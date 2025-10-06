Пересічні росіяни мають відчути дискомфорт через війну проти України, щоб почати ставити запитання своїй владі. Як передає кореспондент УНІАН, так президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про вибухи на енергооб'єктах у російському місті Бєлгород, де почалися проблеми зі світлом.
Зокрема, у президента України запитали, чи може він підтвердити атаку на енергетичні об’єкті в місті Бєлгород на російській території.
"Руські" навіть не розуміють ціну усіх цих блекаутів, темних ночей, всіх викликів, які відчувають громадяни України, і проходять в часи цієї війни. І тут питання навіть не до їх моралі, якої немає, а питання до фізичного відчуття. Україна не вбиває цивільне населення, не полює за цивільним населенням ворога, абсолютно. Але вони повинні розуміти ціну цьому", - відзначив Зеленський.
Як підкреслив глава держави, він вважає справедливим, шо Україна відповідає і б’є по військовим об’єктам на території РФ, а також по енергетичним об’єктам, завдяки яким Росія "продає свої енергоресурси, а потім використовує ці гроші виключно на війну".
"Тому, я вважаю, що Україна робить абсолютно справедливі кроки. Ми б із задоволенням цього не робили. Ми б з задоволенням хотіли би, щоби не було війни, але "руські" цього не хочуть, поки що. І тому, цю війну може зупинити тільки тиск. Тиск багатовекторний", - наголосив Зеленський.
Водночас, на переконання президента України, на сьогодні тиску від країн Заходу не вистачає.
"І єдності у цьому тиску, я вважаю, також не вистачає. Більше тиску від Сполучених Штатів, більше тиску від Європи, і глобального півдня ми навіть, поки що, навіть не відчуваємо. Їх тиску на Росії, щоб вони зупинились", - сказав Зеленський.
Ще одним вектором глава держави назвав суспільство в РФ.
"Вони вбивають нас. Їм не може бути комфортно. А коли їм не буде комфортно – вони почнуть ставити запитання до свого керівництва. Поки що так", - сказав Зеленський.
Блекаути в Бєлгороді
Як повідомляв УНІАН, на початку вересня президент Зеленський заявив, що Україна не буде мовчки сидіти в темряві через російські удари по українській енергетиці.
Після чергового масованого нальоту російських дронів і ракет, зокрема і по об'єктах української енергетики, 28 вересня по головній ТЕЦ міста Бєлгороді прилетіои ракети, і в місті стався блекаут.
Напередодні ситуація повторилася: спочатку масований російський удар по Україні, а трохи згодом - блекаут у Бєлгороді.