Він засумнівався, що ворог зуміє почати наступ.

Російські окупанти завершують формування угруповання на херсонському напрямку, його завданнями може бути похід у бік Миколаєва, Кривого Рогу або зупинка наступальних дій ЗСУ в районі траси Миколаїв-Херсон (поблизу селища Посад-Покровське).

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час прямого ефіру з Марком Фейгіним.

За його словами, росіян також турбують плацдарми ЗСУ на березі річки Інгулець в районі Давидового Броду.

"На тій стороні десь штук 15 БТГ - на правій, на лівій в якості ближніх тилів 4-6. Ще є угрупування трохи південніше, яке там добирає. В цілому на театрі [бойових дій] близько 30", - розповів він.

Відповідаючи на питання, чи достатньо цих сил для початку наступу на Миколаїв, Арестович повідомив, що ці БТГ "биті й дуті".

"Це міцно пошарпані війська, які не можуть похвалитися повним штатом, настроєм", - додав він, підтвердивши три успішних удари ЗСУ по складах боєприпасів в Херсонській області. Напередодні, зазначив Арестович, під удар потрапив Антонівський залізничний міст.

На думку Арестовича, окупанти, які знаходяться на Херсонському напрямку - "небіжчики і смертники". "Мені їх по-людськи шкода, а по - військовому - ні", - сказав він.

Арестович також переконаний, що ресурсів для наступу у ворога на півдні немає. У тому числі через успішні удари ЗСУ по мостах через Дніпро.

Раніше сьогодні військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія спробує створити ілюзію масованого наступу на всіх напрямках, щоб примусити Україну до капітуляції.

Нагадаємо, нещодавно в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Росія перекидає велику кількість військ на південь через контрнаступ ЗСУ. Йдеться про тактичні групи ВДВ, які були розміщені на окупованому Донбасі.