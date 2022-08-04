На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах 13 населених пунктів.

Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ біля Гусарівки, бойові дії тривають.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах Харкова, населених пунктів Леб'яже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка.

"Намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають", - наголосили в Генштабі.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Просування противника відбувається дуже повільно. Як повідомляв Генштаб уранці, ворог отримав відсіч українських захисників на переважній більшості напрямків.

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на Слов'янському напрямку та покращили своє тактичне становище.

Водночас, за словами полковника СБУ Романа Костенка, ситуація на фронті складна. Росіяни готуються до наступів на багатьох напрямках та підтягують сили на південь, плацдарм на правому березі Дніпра для них дуже небезпечний.

Імовірно, Росія намагатиметься наступати у бік Миколаєва та Одеси, щоб забрати більше півдня та розірвати свою залежність від української артилерії.

Тим часом на білорусько-українському кордоні спецпризначенці Лукашенка проходять перевірку бойової готовності.

За весь час повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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