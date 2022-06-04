Питання впирається лише в достатній кількості західної зброї.

Українська армія зможе повною мірою перейти в контрнаступ після того, як західна зброя надійде в достатній кількості. За темпами – це друга половина липня або серпень.

З таким прогнозом виступив радник голови ОП Олексій Арестович в інтерв'ю DW.

Він зазначив, що сьогодні українські захисники і захисниці вже ведуть окремі контрнаступи на півдні країни, але вони стануть більш інтенсивними, коли Україна отримає все, що їй потрібно.

Коли це трапиться, продовжує Арестович, буде сформовано щонайменше 4-5 повноцінних бригад, які зможуть перейти в повноцінний наступ.

За темпами – це друга половина липня або серпень – додав він.

Просування Збройних Сил України на півдні

Напередодні наші захисники та захисниці змогли просунутися на 8-10 кілометрів на окремих відрізках Херсонського та Запорізького напрямків. ЗСУ вибили окупантів з кількох населених пунктів.

"Українські військові, прагнучи розсіяти російські сили почали контрнаступ в Херсонській області, яку росіяни вважали настільки контрольованою, що спробувала ввести там рубль", – так успішну контратаку ЗСУ на Херсонському напрямку описує газета The New York Times.

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