Українські захисники вже проводять контрнаступи на окремих ділянках.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що найближчим часом захисники України отримають зброю і почнеться інтенсивний контрнаступ.

Про це йшлося в ефірі телемарафону.

"Коли ми отримаємо достатню кількість зброї? Найближчим часом. І ви це побачите, як тільки почнеться більш інтенсивний контрнаступ з нашого боку. Сьогодні у нас також є окремі контрнаступи. Але щойно ми отримаємо все, що потрібно, це буде інтенсифіковано. І Збройні сили нарешті зможуть довести Російській Федерації, що "друга армія" знаходиться в іншій географічній точці планети", — сказав він.

Він наголосив, що Україна вже почала отримувати зброю від партнерів,

"Але питання щодо часу. Ми хотіли б все отримати ще місяць тому, щоб зменшити кількість загиблих. Європа приймає рішення більш поступово, ніж нам би хотілося", - зауважив він.

Як писав УНІАН, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2603 населених пункти.

Колишній командуючий сухопутними військами США в Європі Бен Годжес заявив, ситуація з військовою логістикою в Україні покращується з кожним днем, у той час, як в Росії повільно погіршується. Саме тому, на його думку, кульмінація бойових дій на Донбасі настане у серпні.

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