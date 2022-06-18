Удари наносилися з британських гаубиць.

Бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ підірвали танк і дві БМП окупантів. Влучні постріли здійснили артилеристи підрозділу з британських гаубиць.

Про знищення трьох одиниць ворожої техніки розповів прес-центр Командування Десантно-штурмових військ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"На відео зафіксована успішна робота воїнів-артилеристів 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 знищують техніку і живу силу рашистів. Зокрема, були перетворені на металобрухт один танк і дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами", — повідомили в командуванні ДШВ.

Всі три одиниці техніки були заховані серед дерев. Одна знаходилася поблизу населеного пункту, де ведуться бойові дії. Густа рослинність не завадила артилеристам 81-ї бригади здійснити прицільні залпи. Снаряди точно потрапили в кожну машину і перетворили їх на металобрухт.

Нагадаємо, згідно з свіжим даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 1465 танків і 3573 бойових броньованих машин. Кожен день це число збільшується на кілька десятків.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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