Полювання на російських окупантів продовжується, зазначили військові.

Артилеристи Десантно-штурмових та Сухопутних військ ЗСУ завдали удару по місцю базування реактивних систем залпового вогню російських загарбників.

Про це мовиться у повідомлені Командування ДШВ ЗСУ.

Українські десантники повідомили, що було знищено дві реактивні системи залпового вогню БМ-27 "Ураган" калібру 220 мм.

Полювання на російських окупантів продовжується – зазначили військові.

Про БМ-27 "Ураган"

Система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кг кожен, які здатна випустити одним махом за 20 секунд.

Армія РФ часто використовує РСЗВ "Ураган" для дистанційного мінування. У порівнянні із "Градом", який, в середньому, має дальність стрільби близько 20 км, "Ураган" стріляє на 30-35 км і використовує потужніші реактивні снаряди з могутніми бойовими частинами.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські захисники почали використовувати на передовій новітню українську реактивну систему залпового вогню "Буревій". Ззовні вона подібна до "Урагану", але має ряд особливостей.

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