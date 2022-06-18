Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.

З початку повномасштабної війни Росія вже втратила в Україні близько 33 350 тис. своїх вояків. Тільки за останню добу українські захисники ліквідували щонайменше дві сотні російських "туристів".

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Щодня зростають й втрати ворога в техніці. На 114-й день знищено:

танків – 1465 (+9),

бойових броньованих машин – 3573 (+10),

артилерійських систем – 739 (+5),

РСЗВ – 233, засобів ППО – 98 (+1),

літаків – 216 (+1),

вертольотів – 180,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1)

крилатих ракет – 129,

кораблів / катерів – 14 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2513 (+17),

спеціальної техніки – 55.

Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.

За словами глави штабу оборони Британії Тоні Радакіна, стратегічно Росія програла війну проти України. Військовий припускає, що кремлівський диктатор Володимир Путін може досягти тактичних успіхів в найближчі тижні, але для цього йому вже довелося використовувати близько 25% потужності своєї армії.

Разом з тим, як мовиться в матеріалі CNN, Байден попросив своїх підлеглих "зменшити оберти" в риториці щодо підтримки України. Президент США побоюється, що подібні заяви можуть породити нереалістичні очікування і лише спровокувати Росію.

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