Подібні удари плануються заздалегідь, зазначив Плетенчук.

Росія вперше майже за 6 місяців вивела у Чорне море ракетоносії, зокрема, підводні човни, з яких було здійснено понад 20 пусків ракет типу "Калібр".

Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-Морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук. "Сьогодні Росія вперше за пів року виводила в море й застосовувала свої кораблі. Кораблі застосовували з гавані, як завжди. Підводні човни - поза межами… Загалом було понад 20 пусків. Ворог долучив сьогодні Чорноморський флот Росії до комбінованої атаки по Україні", - деталізував Плетенчук.

Він підкреслив, що подібні атаки плануються заздалегідь.

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Ситуація в Чорному морі

Як писав УНІАН, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше повідомляв, що РФ не виводить у Чорне море ракетоносії Чорноморського флоту через побоювання атак з боку ЗСУ. Також він казав, що для запуску "Калібрів" з борту субмарин, їх треба виводити з бухти.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в ніч на 20 листопада сталася одна із найпотужніших атак РФ по Україні. Під ранок стратегічна авіація противника запускала ракети Х-101, які дісталися західних регіонів України.

За словами Ігната, до атаки росіяни залучали кораблі Росії, які завдали ударів ракетами "Калібр". Загалом по Україні було запущено до 80 крилатих та близько 20 – балістичних ракет.

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