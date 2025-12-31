'Атака' по резиденції Путіна суперечить розумній тактиці України, - експерт із дронів

Атака є тактично неправдоподібною, зазначає він.

Передбачувана "атака" України по резиденції Володимира Путіна на Валдаї є "важкозбагненною" і тактично неправдоподібною. Про це заявив генеральний директор і співзасновник компанії Draganfly, виробника безпілотників, що поставляє продукцію Міністерству оборони США і союзним арміям, зокрема й Україні, Кемерон Челл у коментарі Fox News.

Челл підкреслив, що заяви Росії не заслуговують на довіру, і що такий удар суперечить "розумній" тактиці України в атаках безпілотників.

"Що дійсно відрізняє Україну, так це їхня неймовірна винахідливість у використанні безпілотників. Вони розумні з точки зору витрат - назвемо це ефективністю - але також дуже розумні у своїй тактиці", - каже він.

Челл зазначає, що йому "важко уявити", що Україна могла б організувати цю атаку - і на це є кілька причин.

Так, експерт заявив, що ця історія просто не сходиться. "Для атаки на резиденцію Путіна потрібні далекобійні, дуже швидко рухомі безпілотники", - сказав він.

Він додав, що для того, щоб такі маленькі безпілотники досягли такого місця, їх потрібно було б запускати з набагато ближчої відстані, ймовірно, всередині самої Росії:

"Вони мали б перебувати в межах приблизно 10 кілометрів - або, можливо, максимум 30 кілометрів - від резиденції Путіна".

Також об'єкт, де мешкає Путін, також буде неймовірно добре охоронятися, тож поява кількох недорогих, повільних дронів над цим об'єктом була б дуже нехарактерною для України, додав він.

Челл також зазначив, що нічні операції унеможливлюють навігацію на основі GPS або ШІ через перешкоди та обмеження видимості, що робить запуск десятків дронів ще менш імовірним.

"Судячи з усього, це відбувалося вночі, а це дуже складно для машинного зору або програмного забезпечення для картографування на основі ШІ", - сказав він. "А GPS точно не використовувався, тому що він був би заблокований". "Просто купа речей не сходиться".

З політичного погляду, стверджував Челл, Україна нічого не виграє від такої атаки:

"Вони зухвалі, але прямо посеред мирних переговорів - коли їм потрібна підтримка Трампа - це не має сенсу. Україна просто занадто розумна в політичному плані, щоб так вчинити".

Атака на Валдай

Нагадаємо, 29 грудня Москва звинуватила Україну в нібито атаці БПЛА на резиденцію Путіна в Новгородській області. У Росії заявили, що Україна нібито хоче зірвати мирні переговори і пригрозили "посилити свою позицію".

Видання Spiegel при цьому зазначає, що сумнівним є саме джерело повідомлення - про атаку повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який зазвичай не коментує атаки щодо Росії. Видання зазначає, що саме повідомлення з'явилося також у сумнівний момент - після перемовин Трампа і Зеленського, після якої американський президент заявив про значний прогрес.

