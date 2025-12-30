ISW викрив брехню Кремля про 'удар' по резиденції Путіна на Валдаї

Аналітики не знайшли жодних доказів атаки й вказали на розбіжності у версіях Лаврова та Міноборони РФ.

Інститут вивчення війни (ISW) не зафіксував жодних підтверджень заяв Росії про нібито український удар по резиденції Володимира Путіна у Валдаї. Про це йдеться в черговому звіті аналітиків, які назвали звинувачення глави МЗС РФ Сергія Лаврова недостовірними.

В ISW зазначили, що повідомлення про "атаку" не мають жодних характерних ознак підтверджених українських ударів. У відкритих джерелах відсутні відео з геолокацією, кадри вибухів, пожеж або диму поблизу об’єкта, коментарі місцевих чиновників чи повідомлення регіональних медіа про пошкодження.

Аналітики також звернули увагу на суперечності в офіційних заявах Москви. Лавров стверджував, що російська ППО нібито збила 89 українських дронів над Новгородською областю, тоді як Міноборони РФ повідомляло лише про 47 безпілотників у ніч з 28 на 29 грудня. "Такі розбіжності підривають достовірність заяв Кремля", – наголосили в ISW.

В інституті підкреслили, що раніше українські сили дійсно завдавали ударів по військових цілях у Новгородській області, і ці атаки мали підтвердження. Водночас жодних фактів на користь версії про удар по резиденції Путіна 29 грудня російська сторона не надала.

Додаткові сумніви викликали й повідомлення російського опозиційного видання Sota. За його даними, мешканці Валдая вночі не чули роботи систем протиповітряної оборони. Видання дійшло висновку, що ураження надзахищеної резиденції виглядало б "технічно неможливим" і могло б статися лише "через диво" або за умов цілеспрямованого потурання військового командування.

В ISW також нагадали, що з 2022 року до серпня 2025-го Росія суттєво посилила ППО навколо Валдая – кількість систем захисту зросла з двох до дванадцяти.

"Атака" на резиденцію Путіна - що відомо

29 грудня Сергій Лавров заявив про нібито атаку 91 українського дрона на резиденцію Путіна та пригрозив "ударом у відповідь".

Президент України Володимир Зеленський назвав ці звинувачення "черговою брехнею РФ" і застеріг, що Москва може готувати нові удари, зокрема по Києву. Він закликав союзників України посилити тиск на Росію, аби змусити її реально прагнути завершення війни.

