'Невдячна ціль': Spiegel знайшов низку невідповідностей в 'атаці' по резиденції Путіна

З військової точки зору успішність такої атаки неможлива.

У звинуваченнях РФ щодо нібито атаки України по резиденції Володимира Путіна у Валдаї є низка невідповідностей, пише німецьке видання Spiegel.

Відзначається, що сумнівним є саме джерело повідомлення - про атаку повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який зазвичай не коментує атаки по Росії. Видання зазначає, що саме повідомлення зʼявилося також у сумнівний момент – після переговорів Трампа та Зеленського, після якої американський президент заявив про значний прогрес.

Журналісти відзначають, що хоч Україна й завдає щоденних ударів по РФ, однак атаки націлені на військові обʼєкти, нафтопереробну галузь та підстанції. А з початку повномасштабного вторгнення була зафіксована лише одна атака на російську резиденцію – у 2023 році БПЛА атакували Кремль. Однак тоді Україна заперечувала свою причетність до цієї атаки.

Також видання відзначає, що попри заяви Кремля, не було надано жодних доказів атаки по резиденції Путіна. Зокрема, не було оприлюднено уламків збитих БПЛА, які зазвичай Москва активно публікує після атак України.

Крім того, губернатор Новгородської області Олександр Дронов 29 грудня повідомив про 23 збиті дрони. А загалом за два дні область атакували 41 БПЛА, що значно менше, ніж 91 безпілотник, про який заявив Лавров. Такі ж цифри оприлюднило й Міноборони РФ. І навряд чи відповідальне міністерство не знало про масштабну атаку на важливе місце відпочинку президента.

Видання підкреслює, що до цього часу не було повідомлень про настільки масштабні атаки на Новгородську область. А з початку 2025 року й до 11 грудня регіон загалом атакували 80 дронів.

Також видання називає резиденцію Путіна "вкрай невдячною ціллю для атак" через ретельну охорону обʼєкта. Зокрема журналісти посилаються на аналіз російського "Радіо Свобода", яке проаналізувало супутникові знімки та знайшло щонайменше 12 систем протиповітряної оборони типу "Панцир-С1" на цьому обʼєкті.

Звинувачення РФ щодо атаки на резиденцію Путіна: що відомо

Нагадаємо, 29 грудня Москва звинуватила Україну в нібито атаці БПЛА на резиденцію Путіна в Новгородській області. Зокрема очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російські військові знищили нібито 91 дрон. На тлі цього він також заявив, що "переговорна позиція РФ буде переглянута" і пригрозив ударами РФ у відповідь.

Коменту.чи цю атаку, президент Володимир Зеленський назвав її брехнею та заявив, що РФ готує виправдання для ударів по державних будівлях у Києві. Крім того, Зеленський звинуватив РФ у бажанні зірвати перемовний процес.

На тлі цього представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що наразі невідомо, чи справді Україна атакувала резиденцію Путіна. Він назвав такий крок "трохи недоречним" на тлі мирних перемовин та бажання України укласти угоду.

