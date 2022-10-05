Експерт запевняє, що наші військові скоригували алгоритми боротьби з цими безпілотниками.

Ініціатор проекту створення безпілотників Володимир Яценко назвав три фактори, через які ворожі дрони-камікадазе змогли пролетіти непоміченими аж до Білої Церкви на Київщині.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" експерт прокоментував обстріл Білої Церкви російськими дронами-камікадзе іранського виробництва.

Яценко зазначив, що такі безпілотники ворог може використовувати, якщо задає невелику висоту, наприклад 200 м. Він пояснив, що українські військові мають певний алгоритм та систему виявлення повітряних цілей ворога, що летять на різних висотах.

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"Що стосується подій сьогодні вночі, то це кілька факторів (чому дрони долетіли до цілей – УНІАН). По-перше, надто глибоко від лінії зіткнення, де вже не було нашого РЕБу (системи радіоелектронної боротьби); надто низько і темрява. Тому вони летіли, я так вважаю, непоміченими", - сказав Яценко.

Він додав, що, за його даними, вже вдосконалено систему відстеження безпілотників, зокрема, будуть використовуватися тепер прилади нічного бачення.

"Наскільки я розумію, то вже сьогодні вночі наші військові будуть використовувати нові алгоритми боротьби з цими безпілотниками", - сказав експерт.

Яценко повідомив, що його команда долучилась до вивчення складових іранських дронів.

"Ми їх добре вивчаємо. І можу сказати, що Росії треба чекати "отвєточку" від нас. Хай підмітають Красну площу, скоро там будемо", - сказав Яценко.

За його словами, для цих безпілотників використовуються комплектуючі китайського виробництва.

"Думаю, дуже швидко ми дізнаємось, на якому заводі збиралися комплектуючі для цього безпілотника, і звернемося до США, можливо, щоб ініціювати якісь санкції до цих виробників… Тобто з цим можна боротися. Я думаю, що китайський виробник не буде ризикувати, підпадаючи під санкції Сполучених Штатів", - наголосив Яценко.

Водночас, за його словами, дуже швидко нарощуються зараз темпи з виробництва українських БПЛА.

"І недарма я нагадав про Красну площу. Думаю, на шість іранських безпілотників через пару місяців ми зможемо відповісти 60 українськими безпілотниками", - сказав Яценко.

Російські дрони-камікадзе атакували Київщину

Вночі 5 жовтня російські окупанти атакували Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе. Збройні сили України знищили 6 з загалом 12 дронів-камікадзе, якими російські окупанти вночі з півдня атакували Україну.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, зафіксовано 6 влучань. Постраждала одна людина та пошкоджено інфраструктуру міста.

Іранські дрони на війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом російські окупанти майже щодня атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.

За даними об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

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