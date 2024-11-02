РФ намагається вивести нальоти 'шахедів' на цілодобовий формат, - ЦПД

Росіяни намагаються вивести нальоти "шахедів" ледь не на цілодобовий формат, заявив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
За його словами, регулярні ворожі атаки "шахедами" мають як військові, так і розвідувальні цілі. Зокрема, росіяни намагаються економити ракети, застосовуючи значно дешевші ударні БПЛА.
Окрім цього, ледь не щоденні нальоти "шахедів" - це спроба постійного психологічного тиску на цивільне населення, з метою зламати мотивацію до спротиву.
"Втім, нові способи збиття "шахедів" на підході. Все буде ок", - зазначив Коваленко.
РФ атакує "шахедами" - останні новини
Як повідомляв УНІАН, останніми днями Росія активно запускає по Україні "шахеди". Зокрема, вранці суботи окупаційні війська знову атакували дронами Київ. Зафіксовано падіння уламків у кількох районах та пожежі.
Також повідомлялося, що Росія почала бити по Україні "шахедами" з термобаричними боєголовками. Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів, що окупанти регулярно змінюють маршрути ударів "шахедами", щоб залітати у великі українські міста з різних напрямків.