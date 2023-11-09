Уражено вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу противника.

Протягом минулої доби авіація українських захисників завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні.

Також, як поінформували в Генштабі, підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще по одну важливу ціль противника.

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Водночас, протягом минулої ворог завдав два ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники продовжують зазнавати провалів на низці напрямків, у тому числі на Авдіївському.

Супротивники не полишали спроб оточити місто Авдіївка (Донецька область), українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Загарбники марно намагалися наступати біля населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Степове й Керамік - відбито понад 10 ворожих атак.

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