Супротивники намагалися проводити штурмові дії на низці напрямків, але зазнали провалів, зазначив Генштаб ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні проти РФ триває, і російські загарбники продовжують зазнавати провалів на низці напрямків, у тому числі на Авдіївському. Упродовж минулої доби на фронті було 78 бойових зіткнень.

Супротивники не полишали спроб оточити місто Авдіївка (Донецька область), українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому у четвер вранці, 9 листопада.

У Генштабі додали, що загарбники марно намагалися наступати біля населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Степове й Керамік - відбито понад 10 ворожих атак.

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"Гаряче" було і на Мар’їнському напрямку біля Новомихайлівки й Мар’їнки - там наші захисники відбили понад 20 ворожих атак. На Шахтарському напрямку супротивники вели марні штурмові дії південніше Пречистівки й Старомайорського.

"...на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили шість атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав", - зазначається у повідомленні.

Українські воїни відбили близько 30 атак з боку супротивника на Бахмутському напрямку біля Андріївки, Кліщіївки, Хромового й Богданівки.

Триває війна проти РФ - сьогодні ці новини варто знати:

Росіяни на початку жовтня "оживилися" біля Авдіївки - кілька разів йшли на штурми й "отримували по зубах" від українських воїнів. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що під цим містом Росія застосувала суїцидальну тактику. За відомостями Міноборони України, станом на кінець жовтня під час наступальних дій на Авдіївку ворог втратив близько 4 тисяч окупантів.

7 листопада очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти поки не можуть розпочати третю масовану хвилю наступу на населений пункт через мокрий ґрунт (наслідок рясних дощів).