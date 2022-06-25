Вів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Старосілля.

Ворог вів наступ на Херсонщині, успіху не мав та відійшов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Ведуть розвідку, удосконалюють інженерне обладнання позицій та намагаються не допустити перегрупування наших військ. Для відновлення раніше втраченого положення, силами до ротної тактичної групи, ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Старосілля". - йдеться у повідомленні.

В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

У Генштабі також наголошують. що українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Посилюється партизанський рух на тимчасово захоплених територіях.

Чутки про початок звільнення Херсона - що відомо

Екс-нардепи Ігор Мосійчук та Віталій Купрій окремо один від одного заявили ввечері, 22 червня, про нібито зайняття українськими військовими чотирьох вулиць Херсона. Політики посилались на свої "джерела".

Своєю чергою, радник глави ОП Олексій Арестович, коментуючи поширену екс-нардепами інформацію, заявив, що Банкова її "ні підтверджує, ні спростовує".

Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр порівняла екс-нардепів, які заявили про нібито зайняття українськими військовими чотирьох вулиць окупованого Херсона, з маленькими дітьми. Вона наголосила, що чутками про зайняття ЗСУ окремих вулиць Херсона або перекидання зброї на окремі напрямки політики лише шкодять Збройним силам.

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