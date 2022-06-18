Окупанти телефонували з телефону українця, який вижив при розстрілі.

Журналісти ідентифікували вісьмох російських військових із дислокованих у Пскові десантно-штурмових полків, які перебували в Бучі під час окупації.

Про це пише видання "Важные истории".

Всі ці військові зв'язувалися з близькими з телефону Івана Скиби - члена ТрО, який 4 березня був схоплений з Бучі разом із ще вісьмома чоловіками. Окупанти застрелили їх. Скибу куля зачепила по дотичній: він впав, прикинувшись мертвим, і таким чином зміг врятуватися. Пізніше Скиба виїхав з України і зараз він перебуває в Польщі.

На початку червня мешканка одного з будинків по вулиці Яблонській знайшла у себе вдома чужий мобільний телефон, який російські військові забрали у Скиби. 4 березня вони подзвонили з нього приблизно за 30 російськими номерами.

Видання стверджує, що дзвінки зробили вісім військовослужбовців - Олексій Вишневський, Ілля Сабуров, Максим Грушевський, Радій Забурін, Михайло Гур'янов, Данило Коновалов, Олександр Попов і Дмитро Антонніков. Останні троє пізніше загинули.

Звірства росіян у Бучі: довідка УНІАН

Після того як увечері 2 квітня Генштаб ЗСУ оголосив про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів, почала з'являтися інформація про їхні звірства. Вони вбивали, катували і ґвалтували людей.

Правоохоронці виявили братські могили з тілами вбитих мирних жителів.

Зокрема, станом на початок травня було відомо про більш ніж 400 жителів Бучі, які були закатовані і розстріляні окупантами. У місті також пошкоджено понад 1 тис. будинків.